Presidente do Sudão do Sul pede o fim das atrocidades tribais

As potências ocidentais temem que a violência saia do controle e leve a uma guerra civil separatista entre etnias do mais novo país do mundo, e o Conselho de Segurança da ONU concordou na terça-feira em praticamente dobrar o número de tropas de paz na região.

"Pessoas inocentes foram brutalmente assassinadas. As pessoas estão atacando os outros devido à sua filiação tribal, e isso é inaceitável", disse Kiir, de acordo com uma conta oficial do governo do Sudão do Sul no Twitter.

"Essas atrocidades recorrentes precisam cessar imediatamente", acrescentou Kiir.

A violência explodiu na capital, Juba, no dia 15 de dezembro e se espalhou rapidamente, dividindo o país sem litoral e de 10.8 milhões de habitantes, entre as etnias Nuer e Dinka.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As potências ocidentais e os países do leste africano, ansiosos em evitar mais caos em uma região frágil, tentaram mediar entre Kiir, que é da etnia Dinka, e Riek Machar, um Nuer e líder dos rebeldes, que foi vice-presidente do país até Kiir demiti-lo, em julho.

(Por Aaron Maasho e Carl Odera)