Presidente do Timor Leste é ferido em ataque O presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta, foi baleado e ficou gravemente ferido nesta segunda-feira, numa tentativa de assassinato deflagrada em sua residência, em Dili, por parte de soldados rebeldes. O primeiro-ministro Xanana Gusmão também foi alvo de outro ataque, também na segunda-feira pela manhã, segundo autoridades do país. Em Dili, moradores disseram que a capital aparentava tranquilidade, e Gusmão informou que o estado de Ramos-Horta era estável depois do ataque, no qual um líder rebelde importante foi morto. O presidente, que dividiu o Nobel da Paz em 1996 com o bispo Carlos Belo por sua luta pacífica pela independência do Timor Leste da ocupação indonésia, passou por uma cirurgia realizada por uma equipe militar australiana, em Dili, antes de ser transferido para Darwin, no norte da Austrália. "Este é um sério atentado contra o Estado democrático", disse Gusão em uma entrevista à imprensa. (Reportagem adicional de Adhityani Arga e Muklis Ali em Jacarta, Rob Taylor em Canberra e Michael Perry em Sydney)