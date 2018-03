Presidente do Uruguai troca seis ministros

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, anunciou, nesta segunda-feira, a substituição de seis ministros, incluindo o das Relações Exteriores, Reinaldo Gargano, da Indústria, Jorge Lepra, e da Agricultura, José Mujica. Os três eram considerados nomes de peso de sua gestão que começou há quase três anos, em março de 2005, e vai durar cinco anos. Numa entrevista à imprensa, em Montevidéu, capital do Uruguai, Vázquez disse: "as mudanças não simbolizam crise política e insatisfação com a gestão dos senhores ministros". Ele afirmou que a medida já era planejada desde sua eleição, pela Frente Ampla, em outubro de 2004. Na ocasião, ele foi eleito o primeiro presidente de esquerda da história do país onde, até então, dois partidos (Blanco e Colorado) sempre se alternaram no poder. Na entrevista, nesta segunda-feira, Vázquez afirmou ainda que nestes primeiros anos de administração surgiram caras novas na política uruguaia. "Nesse período, nós conhecemos uma nova geração de atores políticos que mostraram eficiência", declarou. Para que seja uma transição tranqüila, explicou Vázquez, os novos ministros vão começar a trabalhar com os que serão substituídos a partir desta semana até o dia primeiro de março, quando tomam posse. Números positivos País com três milhões de habitantes, o Uruguai é o menor país do Mercosul, formado ainda pelo Brasil, Argentina e Paraguai. Segundo Vázquez, a economia registra números positivos, como o maior nível de emprego (58,6%) na trajetória do país. Também por isso, segundo a imprensa uruguaia e de olho na campanha eleitoral que arranca em 2009, Vázquez teria decidido pela reforma ministerial. No lugar de Gargano, na pasta das Relações Exteriores, assumirá o atual secretário da Presidência, Gonzalo Fernández, braço direito de Vázquez. Ele vinha participando das discussões com a Argentina sobre a fábrica de celulose "Botnia", que há mais de dois anos gera discórdia entre os dois sócios do Mercosul. Gargano foi publicamente contra a idéia do ministro da Economia, Danilo Astori, de maior abertura comercial do Uruguai com Estados Unidos e saiu, várias vezes, em defesa do Mercosul. Esquerda Por sua vez, José Mujica, da Agricultura, será substituído pelo atual vice-ministro da pasta, Ernesto Agazzi. Mujica é ex-líder guerrilheiro do grupo tupamaro e freqüentemente definido como o mais popular da esquerda no país. No Ministério da Defesa, entra José Bayardi, atual subsecretário da pasta, no lugar de Azucena Berrutti. Na pasta de Meio Ambiente, no lugar de Mariano Arana, que também participou da queda de braço com a Argentina pela fábrica de papel, entra Carlos Colacce, que estava à frente da estatal de saneamento OSE. Na Indústria, assumirá o presidente da petroleira estatal Ancap, Daniel Martínez. A presidente da estatal de telecomunicações Antel, María Simón, passará a ocupar o Ministério da Educação substituindo Jorge Brovetto. A reforma de Vázquez atingiu assim ministérios e presidências de estatais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.