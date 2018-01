Presidente do Yahoo diz que Microsoft ainda é a melhor opção

Depois de quase um ano em busca de alternativas à oferta de aquisição apresentada pela Microsoft, o presidente-executivo do Yahoo, Jerry Yang, afirmou acreditar que a melhor opção para sua empresa em crise continua a ser um acordo entre as duas companhias. Veja também: Google desiste de acordo com Yahoo após pressão da Justiça Falando no evento Web 2.0 Summit, horas depois de o rival Google ter abandonado os planos para uma parceria publicitária com o Yahoo, Yang disse que continua aberto à possibilidade de vender a empresa à Microsoft, mas pelo preço certo. "As pessoas que me conhecem sabem que não tenho problemas de ego no que tange a manter ou não a independência da empresa", disse o criticado executivo durante a conferência. Yang afirmou que continua "disposto a considerar" a venda da divisão de buscas do Yahoo à Microsoft, mas apontou que não havia "notícias novas" sobre as negociações entre as duas empresas. A Microsoft havia feito uma oferta para adquirir a divisão de buscas da empresa depois que as negociações de fusão foram suspensas em maio. As ações do Yahoo dispararam na quarta-feira depois que um boato veiculado em um blog informou que a empresa estaria em negociações avançadas com a Microsoft para uma aquisição ao valor de entre 17 e 19 dólares por ação. O blog também anunciou que Yang renunciaria ao seu posto executivo. Dirigentes do Yahoo informaram posteriormente que o boato não procedia. As ações do Yahoo estão sendo negociadas agora bem abaixo dos 31 dólares por ação que a Microsoft havia oferecido inicialmente, e a empresa sofreu severas críticas dos investidores por ter recusado a oferta apresentada pela gigante do software. Yang também se recusou a falar sobre as discussões entre Yahoo e Time Warner quanto à aquisição da divisão America Online, que continuam, de acordo com fontes da Reuters. Em lugar disso, o co-fundador do Yahoo expôs sua visão quanto ao futuro da empresa, que inclui fazer do site um serviço de múltiplos recursos que forneça tudo aquilo que as pessoas procuram na Internet.