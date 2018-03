Presidente Lula inicia visita à Antártida O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou na manhã deste domingo para a Antártida com o objetivo de visitar uma base científica do Brasil no continente, de acordo com a imprensa local. A partida do presidente para a Antártida estava marcada para a manhã de sábado, mas as condições climáticas desfavoráveis à viagem adiaram o cronograma original. Lula deixou a cidade de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, com destino à base Eduardo Frei Montalva, de onde partiria em direção à estação Comandante Ferraz, base brasileira na Antártida. Após chegar ao continente gelado, o presidente participará da cerimônia de comemoração dos 25 anos da base brasileira. Segundo a Agência Brasil, a visita é um gesto simbólico de apoio à equipe de militares e pesquisadores que trabalham na região. Lula permanecerá durante cinco horas na estação Comandante Ferraz e regressará à noite para Punta Arenas, partindo em seguida para o Brasil. No final de janeiro, uma comitiva parlamentar com 12 deputados e um senador enviada à Antártida teve de adiar o regresso ao Brasil por dois dias em decorrência de condições climáticas adversas. (Por Manuel Farías)