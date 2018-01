Presidente Lula recebe laptop de US$ 100 de Negroponte O presidente Lula recebe nesta sexta-feira, dia 24, um dos primeiros exemplares do laptop de US$ 100 que começou a ser fabricado em Taiwan. O micro foi entregue a Lula por Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, do MIT e fundador do projeto que usar estes micros portáteis para a inclusão digital em países em desenvolvimento. Negroponte também é o diretor geral da ONG OLPC (One Laptop Per Child), que coordena o desenvolvimento do projeto. A fabricação do micro envolve diversas empresas como Red Hat, AMD e a taiwanesa Quanta, que está montando o aparelho, que já se chamou 2B1 e que, atualmente é chamado de XÔ. O micro entregue a Lula faz parte de uma remessa de mil máquinas que está sendo distribuída para avaliação entre os vários países emergentes interessados em usar o OLPC em ações de inclusão digital. O Brasil receberá 65 unidades do projeto.