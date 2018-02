Presidente Prudente-SP vai colocar chip em cães

O censo também possibilitará aos veterinários do município saber quantos chips deverão ser adquiridos pela Prefeitura para toda a população de cães e gatos. A licitação para a compra dos chips será aberta no início de 2012. Por enquanto, os responsáveis pelo CCZ estão levantando informações sobre os tipos de chip existentes no mercado, um deles, de 1,2 centímetros de tamanho, que está sendo testado, prevê o implante subcutâneo no dorso do animal. Com um aparelho leitor passado sobre o local é possível receber todas as informações que vão estar contidas no chip sem necessidade de computador.

O objetivo da chipagem é controlar a população de cães e gatos, evitando a superpopulação destes animais, além de combater as zoonoses, micoses e verminoses, e prevenir possíveis surtos de leishmaniose visceral e casos de raiva, além de incentivar a posse responsável por meio da localização dos donos de animais que forem encontrados soltos.