Presidente se reúne com ministro no Jaburu

Às vésperas do envio da proposta de reforma previdenciária, a estratégia do governo agora é avançar nas reformas e concentrar na elaboração de medidas para estimular o crescimento, que inclui medidas de renegociação das dívidas das empresas, e uma agenda microeconômica de melhoria do ambiente de negócios. Também estão sendo elaboradas medidas voltadas micro e pequenas empresas.

Aliados do presidente defendem a liberação dos depósitos compulsórios que os bancos são obrigados a fazer junto ao Banco Central para liberar espaço para as instituições financeiras renegociarem as dívidas com as empresas. Essa medida tem resistência do BC. A pressão contra Meirelles cresceu depois da divulgação do resultado negativo do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, que registrou queda de 0,8%, a sétima consecutiva , aprofundando a recessão. A produção industrial, também divulgado pelo IBGE na semana passada, registrou nova queda.

Lideranças do PSDB e caciques do PMDB levaram ao presidente preocupação com a demora da equipe econômica para adotar medidas voltadas para a retomada. Para o Palácio do Planalto, a agenda econômica e a votação da PEC do teto do gasto não serão afetadas pelas manifestações contra o Congresso.