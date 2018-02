Presidente ucraniano Yanukovich convoca reunião sobre crise política

Mas com a provável ausência da oposição, é improvável que a "mesa-redonda" com outros políticos, líderes religiosos e o ex-presidente Leonid Kravchuk chegue a um acordo.

Vitaly Klitschko, político de destaque na oposição, disse esta semana que não falaria com Yanukovich após manifestantes serem atacados pela tropa de choque da polícia durante um protesto. Uma porta-voz disse nesta sexta-feira que Klitschko permanece firme em sua posição.

Milhares de manifestantes protestam na principal praça no centro de Kiev há três semanas devido ao recuo do governo nas relações com a Europa em prol da Rússia. Eles demandam a renúncia de Yanukovich.