Presidentes de Israel e Palestina se encontrarão para orações inéditas no Vaticano Os presidentes de Israel e da Palestina se reúnem para um encontro de orações sem precedentes com o Papa Francisco neste domingo, um gesto que ele espera que possa "recriar um desejo, uma possibilidade" de relançar o processo de paz, atualmente paralisado, do Oriente Médio.