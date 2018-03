Preso acusado de ajudar no roubo à igreja da Penha Policiais da 22ª Delegacia de Polícia (Penha) prenderam, neste domingo (19), José Carlos do Nascimento, de 46 anos, no bairro Vila Rosali, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele é acusado de ter participado do roubo à Igreja Nossa Senhora da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, ocorrido na noite do último dia 8. A Igreja da Penha é um dos mais conhecidos cartões-postais da cidade.