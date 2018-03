Preso acusado de atirar em Lídio Toledo Filho no Rio

A Polícia Civil deteve nesta terça-feira, 1, Alan de Assis Mendes, de 26 anos, acusado de ser o autor dos disparos contra o médico Lídio Toledo Filho, numa tentativa de assalto em 31 de dezembro de 2007. O ortopedista é filho do ex-médico da seleção brasileira de futebol, Lídio Toledo. Mendes foi encontrado na casa dos seus pais em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Ele teria envolvimento com traficantes de droga do Morro do Borel, na Tijuca. Na véspera do ano-novo, o ortopedista e sua mulher, a professora Cilene Trajano, foram baleados ao tentarem escapar de um assalto no Alto da Boa Vista, na zona norte. A bala que atingiu Toledo Filho o deixou paraplégico. Cilene sofreu fratura exposta no braço e teve de ser submetida a um enxerto. Entre janeiro e fevereiro, a polícia prendeu três suspeitos de participação no crime, sendo um deles um adolescente de 15 anos. Um quarto acusado, Rafael da Silva de Oliveira, de 23 anos, morreu após ser baleado durante uma operação da polícia no Morro do Borel, em 7 de abril.