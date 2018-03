Preso acusado de liderar assalto à Protege I.H.N., de 41 anos, conhecido como Baiano Dedinho, foi preso na tarde de ontem, na Santa Casa de Santos, no litoral sul do Estado, onde se recuperava de ferimentos ocasionados por três disparos de arma de fogo. Ele é apontado como o líder da invasão à sede da Protege, na Lapa, zona oeste da capital paulista, em setembro de 2007. O detido também é acusado de liderar o roubo ao Banco Itaú, no Ibirapuera, zona sul, em fevereiro do ano passado, no qual a estudante Priscila Aprígio foi atingida com um tiro de fuzil. O suspeito é investigado ainda em ataques a bancos, supermercados e até condomínios residenciais, além de ser apontado como dirigente de uma facção criminosa. Baiano Dedinho foi atingido quando tentava impedir que ladrões continuassem assaltando no bairro onde morava, na cidade de Mongaguá, também no litoral sul.