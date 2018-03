Preso acusado de matar dono de pizzaria e sobrinho em SP

Após a divulgação do retrato falado dos criminosos, os policiais do 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria) receberam uma denúncia anônima que indicava a localização da casa do suspeito. Ele foi levado à delegacia, onde testemunhas o reconheceram. A polícia já pediu à Justiça a prisão preventiva do acusado e agora procura o segundo criminoso, que seria o responsável pelos disparos que mataram as vítimas.

O crime aconteceu por volta das 23h desse domingo, 9. Testemunhas relataram que dois assaltantes abordaram alguns clientes na entrada da pizzaria e anunciariam o assalto. O dono da pizzaria entregou a carteira aos assaltantes, que atiraram contra o peito de Reginaldo. Felipe, que tentou defender o tio, levou quatro tiros, na perna e na barriga. Um funcionário também foi atingido e ficou ferido.

Os assaltantes fugiram a pé, levando a carteira do comerciante e R$ 900. As duas vítimas foram socorridas a levadas ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiram. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 13° DP (Casa Verde).