Preso acusado de matar investigador de polícia em SP

O assalto aconteceu na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. O investigador, que estava na polícia há 30 anos, foi a uma oficina mecânica junto com a esposa. Segundo as informações apuradas pela polícia, eles foram buscar um carro que estava no local para reparos. Quando a mulher do policial estava dentro do veículo, foi abordada pelo suspeito, que anunciou o assalto.

Conforme o delegado Mitiaki Yamamoto, da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, Cardoso então se identificou como policial. O criminoso reagiu e o policial atirou contra ele. O suspeito foi baleado no abdome, próximo à cintura. O policial civil também foi atingido. Ele foi socorrido por testemunhas e levado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya, no Jabaquara, mas morreu em seguida. A arma do policial, uma pistola calibre 45, foi levada pelo criminoso.