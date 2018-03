Preso acusado de ser um dos maiores hackers do País O analista de sistemas Anderson Carlos Ferreira, de 21 anos, foi preso terça-feira no Jardim Três Estrelas, zona sul da capital paulista, acusado pela polícia de ser um dos maiores hackers do País. Ele recriava com perfeição as páginas dos principais bancos brasileiros e desenvolvia programas com vírus para ?infectar? o computador da vítima e, assim, desviar dinheiro e fazer compras pela internet. Com o analista de sistemas foram presos três comparsas, o irmão do hacker, Alisson Passos Ferreira, de 18 anos; os primos Anderson Ribeiro Santana, de 18 anos, e Alexandre Sbilutti Santana, de 21.