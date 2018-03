Preso acusado de vender droga em trailer de lanche A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de sábado, após denúncia, um suspeito de comercializar drogas em um trailer de lanches às margens da Rodovia Presidente Dutra, na região de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A denúncia partiu de um caminhoneiro, que havia adquirido drogas no trailer e prosseguido a viagem. O caminhão foi localizado e a polícia encontrou os dois papelotes de cocaína adquiridos no trailer. Os policiais flagraram o proprietário do estabelecimento com quatro papelotes de cocaína e duas trouxas de maconha, além de cerca de R$ 200,00 em dinheiro. Ele foi preso acusado de tráfico de entorpecentes e enviado para a delegacia de Polícia Civil local.