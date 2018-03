Preso comerciante que auxiliava ladrões de cargas

Policiais civis do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) detiveram, na tarde desta segunda-feira, em Perus, zona norte da capital paulista, um comerciante acusado de dar apoio logístico a uma quadrilha responsável por aliciamento de policiais rodoviários estaduais. Dono de um estacionamento, Mateus Fernandes Casalho Filho, de 49 anos, fornecia o próprio estabelecimento para que os ladrões de carga realizassem o transbordo do material roubado. Fernandes já é o oitavo integrante da quadrilha preso. A área de atuação do bando era a região oeste da capital paulista e cidades cortadas pelas rodovias Castello Branco, Anhangüera, Bandeirantes e Rodoanel Metropolitano Mário Covas. Entre quinta-feira e sábado da semana passada, já haviam sido presos o autônomo Robner Gordo, o "Boy", de 36 anos, o vendedor Sherlei Heitor Teixeira, o "Mineiro", de 40 anos, o pedreiro Arlindo Soares de Godoi, de 46 anos, o soldado Daniel Picolo, de 43 anos, da Polícia Rodoviária Estadual, outros dois PMs, identificados como Alex Willian de Souza e Márcio Adriano de Oliveira, e o motorista Allende Pinto Soares, de 29 anos, que seria o articulador dos assaltos e integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).