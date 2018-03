Preso em MG um dos traficantes mais procurados do Rio Márcio da Silva Lima, o Tola, um dos mais procurados da lista de criminosos do Rio de Janeiro, foi preso hoje em Durandé, no interior de Minas Gerais. Tola é apontado pela polícia como chefe da quadrilha que comanda a venda de drogas em várias favelas da zona oeste da capital fluminense, como Vila Aliança, Rebu, Coreia e Sapo. O Disque-Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 2 mil para quem desse informações sobre seu paradeiro. A expectativa é que ele chegue ao Rio ainda na noite de hoje.