Preso em SP suspeito de roubar veículos para quadrilha A Delegacia de Repressão a Furto, ligada ao Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), deteve hoje o motorista Elson Braga, o "Baixinho", de 50 anos, acusado de roubar caminhões para uma quadrilha interestadual. Ele estava foragido desde 2003 e é condenado por roubo seguido de estupro. A prisão ocorreu em Suzano, na Grande São Paulo. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. Braga é acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubar veículos, principalmente caminhões e utilitários antigos, e revendê-los na Bahia, onde haveria facilidade para repassá-los. Segundo o Deic, depois de roubado, o caminhão é levado para um local em São Paulo, ainda desconhecido, para receber nova pintura, documentos, placas e ter o chassi remarcado. O bando é investigado pelo Deic desde julho e pode ter envolvimento com uma facção criminosa. De acordo com a polícia, a quadrilha seria liderada por Osmar Coutinho Ferreira, que "esquentaria" os veículos utilizando documentos de automóveis sinistrados. Ferreira foi preso em Ferraz de Vasconcelos, em janeiro, quando recebia de dois homens uma picape D-10 roubada. Dois dias depois foi liberado.