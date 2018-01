Preso estrangeiro suspeito de chefiar tráfico de drogas Um estrangeiro foi preso neste domingo, 31, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas na localidade conhecida como Comunidade das Almas. Ele foi detido por volta das 11h, armado com um fuzil, cápsulas de cocaína e material para refino e venda da droga. A identidade do estrangeiro ainda será investigada, com auxílio da Polícia Federal, uma vez que ele se apresentou com dois nome e duas nacionalidades diferentes às autoridades.