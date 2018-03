Preso grupo acusado de invadir contas via internet Uma denúncia anônima resultou na prisão de cinco acusados de desviar dinheiro de contas bancárias por meio da internet. Quatro deles foram encontrados numa casa em Mongaguá, no litoral norte paulista, no fim da noite de ontem. Um deles, Fernando Gomes de Oliveira, de 30 anos, ofereceu R$ 5 mil para ser liberado. Sua namorada, a empresária Flávia Aparecida Adriano, de 33 anos, foi até o local com um cheque. Os policiais militares fingiram que o aceitariam e depois deram voz de prisão ao casal.