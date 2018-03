Preso mais um acusado de estuprar gêmeas de 3 anos

SOROCABA - A Polícia Civil prendeu nessa segunda-feira, 20, em Sorocaba (SP), um homem acusado de participação no estupro de irmãs gêmeas de apenas 3 anos de idade. O suspeito, de 45 anos, é representante comercial e foi detido na rodoviária, quando tentava embarcar para o Sul do País. Outros dois acusados do crime - uma comerciante de 36 anos e um professor de boxe de 37 anos - estão presos desde abril.

Os crimes ocorreram em Ibiúna, cidade da região. Os três acusados formavam um triângulo amoroso. As meninas são irmãs da comerciante por parte de pai. Ela costumava levá-las para passear. Depois de aliciar as crianças, a mulher conseguiu autorização para que dormissem em sua casa. O representante comercial, marido da comerciante, passou a abusar sexualmente das meninas. Ela gravou as imagens do abuso em seu celular. O cartão de memória do aparelho foi enviado de forma anônima ao Conselho Tutelar, que procurou a polícia.

O suspeito e as vítimas foram identificados através das imagens. Uma perícia confirmou o estupro. Policiais apreenderam computadores e celulares dos acusados. Segundo a Polícia Civil, o professor de boxe teve participação no crime. Os dois acusados estão presos na cadeia pública de Pilar do Sul e a mulher, na cadeia feminina de Votorantim.