Preso no Rio 3º acusado por assalto ao sítio de Malhães Rodrigo Pires, apontado como um dos envolvidos no assalto à casa do coronel reformado do Exército Paulo Malhães, em abril, foi preso na manhã desta quarta-feira, 11, por policiais da Divisão de Homicídios da Baixada (DHBF), na cidade de Japeri, na região metropolitana do Rio. Além dele, os irmãos Rogério Pires e Anderson Pires foram detidos acusados de participação no roubo de armas e dinheiro do sítio onde o militar morava, na zona rural de Nova Iguaçu.