Preso no RJ ex-policial acusado de ligação com milícias O ex-policial e acusado de ligação com milícias Ricardo da Cruz Teixeira, conhecido como Batman, foragido do sistema penitenciário Bangu 8, no Rio, desde outubro do ano passado, foi preso na noite de ontem pela missão suporte, braço da Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro.