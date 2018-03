Preso policial suspeito de matar ex-namorada em SP O investigador de polícia Rodrigo Brasil, de 29 anos, principal suspeito de ter matado a ex-namorada, a advogada Daniela de Araújo Lima Carvalho, 24 anos, com um tiro no rosto, foi preso hoje em São Paulo. Daniela foi assassinada na madrugada de domingo, em frente à sua casa, em Joaquim Egídio, distrito de Campinas (a 95 quilômetros da capital paulista). O mesmo tiro que matou a advogada atingiu o braço de sua amiga, Priscila Garcia Alves, 26 anos. Segundo informou o delegado-assistente da 2ª Corregedoria de Polícia Civil de Campinas, Luís Eduardo Carneiro, Brasil cumprirá prisão preventiva de 30 dias pelos supostos crimes de homicídio doloso com motivo fútil e tentativa de homicídio com dolo eventual. "Consideramos o período suficiente para concluir o inquérito", afirmou Carneiro. Daniela era ex-namorada de Brasil, pai de seu filho, de 1 ano. Segundo depoimento dado por Priscila à corregedoria, o relacionamento da advogada e do investigador terminou por ciúmes.