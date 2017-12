Preso suspeito de assassinar subcomandante de UPP Ramires Roberto da Silva, de 21 anos, foi preso no início da tarde deste domingo, 27, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário, no Complexo da Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram o subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro, Leidson Acácio Alves Silva, em março.