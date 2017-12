Preso suspeito de matar policial em Sorocaba

Na operação, cerca de vinte pessoas foram presas ou detidas para averiguação por suposta ligação com o tráfico de drogas ou quadrilhas de assaltantes. O suspeito de atirar contra o policial seria conduzido para Sorocaba, onde se concentram as investigações do crime.

O soldado patrulhava o bairro Paineiras na companhia do sargento Antônio Correa Júnior, quando os ocupantes de um carro fizeram 16 disparos contra a viatura. Gomes morreu com um tiro na cabeça. O sargento foi atingido no pescoço, mas o tiro pegou de raspão.