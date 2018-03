Preso suspeito de mortes de jovens da Providência Um dos suspeitos de envolvimento na morte de três jovens no Morro da Providência foi preso na manhã de hoje durante uma operação realizada por agentes da 4ª e da 6ª Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado apenas como Edson, também conhecido por Chaperó, foi detido por volta das 7 horas em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Ele também é suspeito de tráfico de drogas no Morro da Mineira. Um irmão dele também foi preso na operação, mas não teria envolvimento com o assassinato dos jovens, ocorrido em 14 de junho. Na ocasião, três jovens do Morro da Providência foram detidos por militares e entregues para traficantes do Morro da Mineira, de facção criminosa rival àquela que comanda o tráfico na Providência, que cometeram os homicídios.