Preso suspeito de participar de atentado contra delegado A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro prendeu ontem à noite um policial militar suspeito de envolvimento no atentado contra o delegado Alexandre Neto, em Copacabana, no último domingo. O suspeito teve duas armas e um carro apreendido. O policial - um sargento - teria sido identificado por meio das imagens gravadas durante uma discussão entre o delegado e policiais militares que o prenderam em fevereiro do ano passado. A discussão teria ocorrido porque o carro do delegado estava parado em local proibido. Em represália, Neto investigou os PMs e os denunciou por suposto envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Além do sargento, sete PMs, entre eles o então comandante do 19º BPM de Copacabana, o tenente-coronel Celso Nogueira, respondem a uma sindicância na Corregedoria da Polícia Militar. A suspeita sobre os policiais militares é uma das cinco hipóteses investigadas pela polícia. Delegado adjunto da Divisão Anti-Seqüestro (DAS), Alexandre Neto fez uma série de denúncias sobre o envolvimento de policiais civis e militares em esquemas de corrupção. É nessa lista de citados que os investigadores esperam identificar o autor dos disparos feitos contra o policial. Ontem, a Polícia Federal instaurou inquérito para também apurar o atentado. As informações são do Jornal da Globo e Bom Dia Brasil, da TV Globo