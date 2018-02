Preso suspeito de roubo a joalheria de shopping de SP

A equipe de policiais da Delegacia de Repressão a Roubo de Joias (DRRJoias), do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), apurava a ação da quadrilha. O cruzamento de informações possibilitou a descoberta do local de reuniões do grupo, no morro da Macumba. Os agentes passaram, então, a observar a área. Às 23h de ontem, o suspeito foi flagrado na direção de um veículo.

Os policiais se preparavam para a abordagem quando ele percebeu a ação e acelerou o carro contra os policiais e pessoas que passavam pelo local, a Rua Zike Tuma. Os investigadores atiraram. Uma das balas atingiu o dedo indicador direito e outro projétil raspou o couro cabeludo do suspeito, que foi socorrido ao pronto-socorro Pedreira, onde foi medicado e liberado. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e R$ 9.242.

O titular da DRRJóias, delegado José Antônio do Nascimento, informou que também identificou um segundo participante do roubo. A equipe do Deic prepara uma nova ofensiva para prender outros envolvidos.