Preso suspeito de ser um dos maiores matadores do PR A Polícia Civil de Pinhais prendeu hoje o que afirma ser um dos maiores matadores da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Esteves André Martins Goetten foi preso ao sair de uma residência localizada no Bairro Weissópolis, com uma motocicleta. Contra ele haviam quatro mandados de prisão em aberto, sendo três por homicídio e um por tráfico de drogas. Ele foi recolhido à Carceragem Provisória de Pinhais e deverá ser encaminhado ao Centro de Triagem II nos próximos dias.