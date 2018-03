Preso traficante que chefiava venda de drogas no Leblon Foi preso neste domingo, 11, o traficante Marcos Felipe Marinho Gonçalves, de 20 anos, acusado de chefiar a venda de drogas na Vila Cruzada, no bairro do Leblon, zona sul do Rio. O suspeito foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha após dois tiroteios na manhã deste domingo na comunidade. Gonçalves tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito.