Preso um dos líderes da quadrilha que agia no Morumbi A polícia prendeu no último sábado Emerson Rodrigo Rezende dos Santos, conhecido como Dudu, de 27 anos, acusado de ser um dos líderes da quadrilha que assaltava residências na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Ele foi detido por volta das 22h30 do sábado, na Avenida Carlos Lacerda, na zona sul, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva.