Preso um dos suspeitos de manter 39 reféns em SP A Polícia Civil prendeu hoje em Mairiporã, na Grande São Paulo, um dos acusados de manter 39 reféns por 12 horas em duas casas da cidade de Atibaia, interior do Estado, no último fim de semana. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Wilker Vainausqas, de 27 anos, já estava sendo investigado por furtos em Mairiporã. O suspeito foi preso quando alugava uma casa na praia para passar alguns dias, pois estava com medo de ser identificado, segundo informações da polícia. Na casa dele foram apreendidos seis revólveres e munição, além de rádios comunicadores, jóias, oito televisores, máquinas fotográficas e filmadoras. Doze pessoas já reconheceram o acusado.