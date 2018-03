Preso um suspeito de participar do tiroteio no Alemão Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 28, acusado de ser um dos autores dos tiros disparados no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, no domingo, 26, minutos antes do início da corrida Desafio da Paz. Júlio Cesar do Nascimento foi localizado pela Polícia Civil na comunidade da Chatuba, na Vila Cruzeiro, na Penha, região vizinha ao Alemão. Ele nega que tenha participado da ação.