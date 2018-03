Presos 13 acusados de roubo de carga de cigarro no PR Treze suspeitos foram presos hoje durante a Operação Perfídia, realizada pelos policiais da Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas (DEDC), com o apoio da Divisão Estadual de Narcóticos, em Curitiba, no Paraná. Segundo a Agência Estadual de Notícias, a quadrilha é acusada de roubar cerca de R$ 1,7 milhão em cargas de cigarros, durante seis meses. O produto da empresa Philip Morris Internacional era distribuído por uma empresa curitibana.