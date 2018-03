Presos 13 por elo com grupo que age em prisões de SP Policiais civis de São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista, prenderam na madrugada de hoje 13 pessoas acusadas de envolvimento com uma quadrilha que age a partir dos presídios paulistas. Foram apreendidos durante a operação carros, ônibus, drogas, armas, munição, coletes e documentos do crime organizado. Os integrantes da organização criminosa, segundo o delegado da Seccional de São Bernardo do Campo, Marco Antonio, estão envolvidos em homicídios, tráfico de drogas, formação de quadrilha e roubo. A Secretaria de Segurança Pública não soube informar se a quadrilha estaria envolvida com alguma facção criminosa.