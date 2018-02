Presos 17 PMs da máfia do guincho em Franca, SP

As denúncias contra o grupo surgiram há três meses. As empresas de guincho pagariam aos policiais para intensificar a apreensão de veículos nas rodovias da região. Neste ano, o pátio de recolhimento de veículos foi transferido de Franca para Ituverava, a cerca de 50 km de distância. Desde então, motoristas passaram a reclamar que a fiscalização nas rodovias estaria sendo muito rígida e o custo do guincho, elevado, sem contar a burocracia e os gastos depois para liberar o veículo apreendido.

O motorista de um caminhão, que pediu para não ser identificado, contou à reportagem que teve seu veículo recolhido por um problema que normalmente é resolvido no próprio local, sem a necessidade da apreensão. Ele conta que gastou mais de R$ 1.500 entre guincho, estadia e taxas para ter o veículo de volta.

Escutas telefônicas da Corregedoria teriam confirmado que os policiais recebiam dos guincheiros um porcentual sobre o valor recebido pelo serviço de reboque. Os PMs acusados pertencem ao 3.º Batalhão de Polícia Rodoviária (3.º BPRv). O pelotão de Franca viu seu efetivo em atividade cair de 22 para apenas 5 homens. Para suprir a ausência desses policiais, estão sendo deslocados para a região integrantes de outros pelotões.

O comando da PM informou que abriu inquérito para apurar o caso. "Demais dados serão fornecidos oportunamente, para não atrapalhar as investigações."

Para prender os suspeitos a Corregedoria solicitou a presença deles em um falso curso, que serviu para que se reunissem, facilitando a detenção. Os demais foram presos em casa. Todos foram detidos por cinco dias para esclarecimentos.

Três dos PMs tinham munições irregulares e também foram acusados de porte ilegal de munição. Os policiais detidos são das cidades de Franca, Brodowski, Pedregulho, Ituverava e Orlândia - entre eles estão um sargento e dois cabos.

Defesa - O advogado dos policiais, Bruno Aguiar, contou que está acompanhando o caso e que ainda não entrou com recurso em favor de seus clientes porque eles foram detidos de forma administrativa.

"Ainda não cabe defesa, mas estou acompanhando o desenrolar do caso."

Entre os indícios contra os acusados haveria o caso de um policial que fazia duas apreensões de veículos por dia e passou a fazer mais de dez. Também são apuradas outras denúncias, como a de que o guincho recolhia vários veículos de uma vez, mas não dividia o preço, cobrando o valor total de todos (de R$ 350 a R$ 700 por veículo).

O pátio que recebe os veículos apreendidos na região é particular e fica em Ituverava, enquanto não é inaugurado um novo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em Franca. Prometido para setembro, até hoje não foi entregue.

A única empresa de guincho autorizada para o transporte de veículos recolhidos é de Ituverava, mas teria terceirizado o serviço a outras duas companhias de Franca. O novo pátio de veículos será no km 43 da Rodovia Fábio Talarico. Ele tem cerca de 20 mil m² e capacidade para 1.200 veículos. A data de inauguração ainda não foi informada. COLABOROU FELIPE FRAZÃO