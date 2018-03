Presos 18 suspeitos de integrar PCC em SP Uma operação da PM levou à captura de 18 suspeitos de pertencer ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo ia se reunir na quadra da escola de samba Barroca Zona Sul, na Avenida Professor Abraão de Morais, na Água Funda, zona sul de São Paulo. Eles planejavam um atentado no litoral de São Paulo e após a prisão ainda tentaram subornar os policiais militares. Com os acusados foi apreendido um mapa de Itanhaém, com a indicação de um possível alvo. A escola negou envolvimento com o grupo.