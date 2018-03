Presos 21 por ligação com facção criminosa em SP

Segundo o Ministério Público, no comando da rede de tráfico foram identificados quatro presos considerados líderes do PCC no Vale do Paraíba. Entre outros detidos pela operação do Gaeco, estão fornecedores de drogas, gerentes de pontos de venda de entorpecentes, pessoas responsáveis pela contabilidade do tráfico e até por depósitos bancários do dinheiro obtido ilicitamente.

A atuação da organização criminosa vinha sendo monitorada há três meses, inclusive com interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Durante os trabalhos, a Polícia Civil conseguiu realizar duas prisões em flagrante, uma em fevereiro e outra em março. Em uma delas foi interceptado um veículo Blazer que vinha do Paraguai com 12 quilos de pasta base de cocaína e uma metralhadora.