Presos 3 acusados de comércio ilegal de jóias em SP

Três comerciantes foram presos na tarde de quinta-feira, 28, no centro de São Paulo, acusados de crime contra a ordem tributária. Os detidos negociavam pedras preciosas e semipreciosas, relógios e objetos de ouro sem nenhuma documentação de procedência. Segundo o delegado Edison Santi, titular da Delegacia de Repressão a Roubo de Jóias do Deic (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado), o esquema era investigado desde dezembro do ano passado. Os policiais da DRRJ prenderam em flagrante João Carlos Teixeira, de 46 anos, apontado como um dos principais negociadores de jóias e relógios de origem ilícita, em um escritório na rua Quintino Bocaiúva, na região central da cidade de São Paulo. A ação policial flagrou Teixeira negociando pedras preciosas, semipreciosas, ouro, jóias e relógios com os também comerciantes Cícero Leandro da Silva, de 42 anos, e Fauzi Ahmad Farhat, de 43 anos. Os agentes ainda apreenderam reais e dólares. Os detidos não explicaram a procedência do material.