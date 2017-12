Presos 3 homens por molestarem mulheres em Goiânia Pelo menos três homens foram denunciados e presos após molestarem sexualmente mulheres dentro de ônibus do transporte coletivo de Goiânia. O mais recente episódio ocorreu na segunda-feira, 07, após um passageiro de 55 anos de idade chegar ao extremo de colocar o órgão genital para fora e ejacular no braço de uma mulher. Os outros dois casos são do ano passado.