Presos 5 suspeitos de assaltar lan house em SP A polícia deteve três homens e duas mulheres na madrugada desta segunda-feira, 25, sob acusação de terem assaltado uma lan house na região central de São José do Rio Preto (SP). De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com revólver. Eles levaram dois capacetes, um celular, R$ 237 em dinheiro e uma motocicleta, abandonada mais tarde. Os assaltantes usaram a moto e um veículo na fuga. Segundo a SSP, policiais que patrulhavam a região localizaram o carro usado na fuga com as cinco pessoas. A arma e parte do produto do roubo estavam no veículo. Os cinco foram indiciados por roubo.