Presos 6 suspeitos de ataque a casa de PM em SP A Polícia Civil de Barretos, interior de São Paulo, deteve hoje seis homens suspeitos de envolvimento num ataque, na madrugada de domingo, à casa e ao carro do tenente da Polícia Militar Alexandre Abará. Drogas e armas foram apreendidas. Dois deles teriam disparado contra a casa e o carro do PM, mas ninguém ficou ferido. Os demais presos teriam fornecido armas, drogas e veículos usados no crime. A polícia investiga outros envolvidos no caso, entre eles o suposto mandante do atentado, que estariam ligados ao tráfico de drogas na cidade. O ataque seria uma tentativa de intimidação da polícia.