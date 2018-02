Presos 8 suspeitos de envolvimento com milícia no Rio Pelo menos oito pessoas foram presas hoje, entre elas dois advogados, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, contra um grupo de milicianos da cidade. A operação esta sendo realizada desde a madrugada em diversos bairros da zona oeste da capital fluminense, entre eles Jacarepaguá, Anchieta e Piedade. Cerca de 200 policiais de oito delegacias especializadas cumprem 31 mandados de prisão.