Presos 9 em SP e MG por comércio ilegal de diamantes Nove pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal (PF) em Minas Gerais e São Paulo em uma operação contra uma organização criminosa com atuação nacional e internacional no mercado de pedras preciosas, inclusive possíveis operações de câmbio não autorizadas. Em Franca, na região de Ribeirão Preto (SP), os agentes apreenderam quase R$ 600 mil e US$ 10 mil em dinheiro, além de cerca de 90 pedras de diamantes e gemas, brutas e lapidadas, de procedência ilegal. As pedras são avaliadas em cerca de R$ 1 milhão, segundo afirmou um dos detidos à PF.