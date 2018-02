Presos acusados de matar casal e deixar crianças

Um dos suspeitos, preso em Itapevi, na Grande São Paulo, estava com o veículo roubado do casal. O segundo acusado estava com o celular de uma das vítimas. O terceiro homem, preso em Santana do Parnaíba, foi apontado pelos outros suspeitos. Ele tinha duas espingardas em seu poder e foi autuado por porte ilegal de arma.

A polícia chegou aos suspeitos depois de rastrear os telefones celulares furtado das vítimas. Além do carro, os criminosos roubaram R$ 4 mil que o homem levava consigo. Os bandidos abordaram o casal para roubar o carro. As vítimas foram mortas com tiros à queima-roupa na nuca.

As duas meninas, uma de três, outra de apenas um ano, foram abandonadas a dois quilômetros do local do crime. Moradores ouviram o choro das crianças e chamaram a polícia. As meninas estão num abrigo de Mairinque, enquanto aguardam decisão da Justiça sobre sua guarda.