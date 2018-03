Presos ao menos 35 em ação da PRF em três Estados Pelo menos 35 pessoas já foram presas hoje durante a Operação Paracelso, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada em três Estados - Alagoas, São Paulo e Bahia - com o objetivo de inibir a adulteração de combustíveis e outros crimes. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Ministério Público Estadual, estão cumprindo 42 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão. Além das prisões, já foram apreendidos veículos e armas. De acordo com promotores de Justiça do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc), o objetivo é desbaratar uma organização criminosa que atua em vários municípios alagoanos, com ramificações em São Paulo e na Bahia, na venda clandestina e adulteração de combustíveis e de outros produtos químicos, sonegação fiscal, roubo de carga, venda de armas e até seqüestros e homicídios.