Presos danificam celas e fazem reféns durante rebelião em SC

Os detentos do Presídio Regional de Tubarão, a 125 km de Florianópolis (SC), encerraram no começo da manhã desta segunda-feira, 11, a rebelião deflagrada por volta das 19 horas de domingo, 10, após uma tentativa frustrada de fuga. Dois agentes penitenciários foram mantidos reféns no período. O diretor do Departamento de Administração Prisional (Deap), Hudson Queiroz, disse que os funcionários, libertados, apenas sofreram ameaças. "Os dois estão bem", afirmou. No domingo, 104 presos abriram as celas, dominaram os agentes e tentaram cavar um buraco na parede do pátio da unidade. A Polícia Militar e outros agentes conseguiram barrar a tentativa, mas o grupo se rebelou. Segundo Queiroz, eles não apresentaram reivindicações e decidiram dar fim ao motim após negociações. Durante a rebelião, foram destruídas 11 das 14 celas de uma das alas do presídio. Também foram queimados colchões. A unidade tem capacidade para 60 pessoas, porém atualmente abriga 200. Com o episódio, Queiroz disse que 50 detentos serão transferidos ainda hoje para outras unidades do Estado. Entre os transferidos estão três paulistas apontados como líderes da tentativa de fuga e da rebelião. São eles Hilton Leonardo Domingos, Luiz Ricardo Campos e Marcos dos Santos Cruz. Eles chegaram ao presídio há cerca de 30 dias, depois de serem presos sob acusação de usar o "chupa-cabra" (aparelho instalado nos caixas para copiar dados) para aplicar golpes em clientes de agências bancárias no Estado.